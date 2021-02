Chiara Ferragni ' disturba' Leone mentre guarda l' iPad | lui s' infuria La reazione del bimbo spiazza tutti | ' Ma che fa?'

saraxstill : chiara ferragni spostate - softtlouie : RT @thisaGI0: RAGA, COMUNQUE A PARTE GLI SCHERZI IO HO PAURA CHE CHIARA FERRAGNI PARTORISCA DURANTE SANREMO - goddessofnight_ : RT @thisaGI0: RAGA, COMUNQUE A PARTE GLI SCHERZI IO HO PAURA CHE CHIARA FERRAGNI PARTORISCA DURANTE SANREMO - 9bml8 : @idkmela Però il tuo commento così come è scritto direi che è un pó superficiale. Ciò che hai citato non mi rende a… - InthemoodforHS : RT @thisaGI0: RAGA, COMUNQUE A PARTE GLI SCHERZI IO HO PAURA CHE CHIARA FERRAGNI PARTORISCA DURANTE SANREMO -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Se n'è resa conto 'a sue spese' mamma. Stamattina, l'influencer - mentre Leone guardava per l'ennesima volta il videoclip di The Weeknd - ha iniziato a canticchiare il brano, facendo ...ha rotto il silenzio e ha deciso di rivelare quello che prova nei confronti di uno dei casi più controversi degli ultimi tempi. La moglie di Fedez è intervenuta sul caso Genovesi ...Chiara Ferragni "disturba" Leone mentre guarda l'iPad, lui s'infuria. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Che ...Dopo che il Covid le ha strappato la famiglia, l'amica lancia una raccolta fondi per aiutare Giorgia, ragazza di 24 anni ...