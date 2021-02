"Chi lavora perché il Covid non finisca mai". La terrificante accusa del direttore dello Spallanzani: il peggiore dei sospetti (Di domenica 28 febbraio 2021) Parole pesantissime, a tratti inquietanti, quelle spese da Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, che dall'inizio della pandemia da coronavirus è in primissima linea nella battaglia sanitaria. Vaia, infatti, ha tuonato: "Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine". Poche, ma pesanti, parole. Un caso di cui dà conto Repubblica. Secondo il quotidiano, nelle parole di Vaia si cela un attacco a chi ha responsabilità nella gestione fallimentare della pandemia. Le parole di Vaia, per inciso, sono state riversate sui social network. Per ora, nessun altro commento. Il punto è che ai medici è stato chiesto da parte del governo, in questi giorni, di evitare interviste, in modo che in una fase così delicata il governo possa parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Parole pesantissime, a tratti inquietanti, quelle spese da Francesco Vaia,sanitario dell'Istitutodi Roma, che dall'inizio della pandemia da coronavirus è in primissima linea nella battaglia sanitaria. Vaia, infatti, ha tuonato: "Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica enon abbia mai fine". Poche, ma pesanti, parole. Un caso di cui dà conto Repubblica. Secondo il quotidiano, nelle parole di Vaia si cela un attacco a chi ha responsabilità nella gestione fallimentare della pandemia. Le parole di Vaia, per inciso, sono state riversate sui social network. Per ora, nessun altro commento. Il punto è che ai medici è stato chiesto da parte del governo, in questi giorni, di evitare interviste, in modo che in una fase così delicata il governo possa parlare ...

