Chi è Myss Keta | Vero Nome | Biografia | Età | Identità | Twitter e Sanremo

Leggi su chiecosa

(Di domenica 28 febbraio 2021)(graficamente si scrive M¥SS) è una rapper italiana che ultimamente è diventata famosa anche grazie alla partecipazione a2020. Attualmente non si conosce l’di Miss: sappiamo che è una giovane rapper che si definisce “performer, cantante e Life coach” e si esibisce sempre con il volto coperto. Tuttavia da alcune indiscrezioni il suosarebbe Monica. Chi èd’arte:: Monica Data di nascita: non disponibile Età: non disponibile Segno zodiacale: non disponibile Professione: Rapper Luogo di nascita: non disponibile Altezza: non disponibile Peso: non ...