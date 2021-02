Chi è il fratello di Albano? Ha un nome d’arte e una carriera finita prima del tempo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il cantante amatissimo dal grande pubblico, Albano Carrisi, ha un fratello. Lo conoscete? Ecco chi è Franco e cosa fa nella vita. Il fratello di Albano Lui è uno dei cantanti più famosi, e chiacchierati, del nostro Paese. Una carriera che ha attraversato più di una generazione. Stiamo parlando di Albano Carrisi. Ma anche se della vita privata dell’artista pugliese sappiamo molto, non tutti conoscono il fratello di Albano. Il cantante, ex marito di Romina Power, ha un fratello di nome Franco, anch’egli con un passato nel mondo della musica. Franco Carrisi, dal 1967 al 1973, ha lavorato nel mondo della discografia con il nome d’arte di Kocis. Nel ’67 si è trasferito a ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Il cantante amatissimo dal grande pubblico,Carrisi, ha un. Lo conoscete? Ecco chi è Franco e cosa fa nella vita. IldiLui è uno dei cantanti più famosi, e chiacchierati, del nostro Paese. Unache ha attraversato più di una generazione. Stiamo parlando diCarrisi. Ma anche se della vita privata dell’artista pugliese sappiamo molto, non tutti conoscono ildi. Il cantante, ex marito di Romina Power, ha undiFranco, anch’egli con un passato nel mondo della musica. Franco Carrisi, dal 1967 al 1973, ha lavorato nel mondo della discografia con ildi Kocis. Nel ’67 si è trasferito a ...

