Chi è Caterina Lalli, la cantante che ha coinvolto Rocco Siffredi nel videoclip del suo singolo? (Di domenica 28 febbraio 2021) Rocco Siffredi nel videoclip della cantante 25enne Lialai, ecco chi è Caterina Lalli Caterina Lalli, in arte Lialai, è una giovane cantante di 25 anni. Da pochi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo 'Kill me', il video ha attirato non poco l'attenzione. Il motivo? C'è anche Rocco Siffredi! La giovane e talentuosa cantante è nata a Pisa e vive a Carrara, è iscritta alla facoltà di Lingue e Mercati. Ha manifestato la sua grande passione per il canto sin da quando era solo una bambina. Ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica nel 2020 durante il lockdown. Il suo primo singolo 'Dime' è uscito lo scorso ...

