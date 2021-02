Cecilia Rodriguez | “Un figlio con Ignazio? Ci stiamo lavorando”

gossipnewitalia : La sorella di Belén Rodrìguez e il compagno Ignazio Moser, ospiti a Verissimo, sognano di diventare genitori.… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'intervista integrale' su Mediaset Play… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, figlio in arrivo? Dalla crisi alla rinascita - VelvetMagIta : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser presto genitori? Ecco cosa hanno dichiarato >>> - Giusepp26551025 : RT @lucasprezioso: Beata Cecilia Rodriguez che ha la fortuna di cavalcare il cazzone di Ignazio Moser. Goditelo per tutti noi #gfvip #veris… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Mediaset Play

Ignazio Moser ehanno superato il traguardo dei "tre" e guardano sempre avanti. Il desiderio per i due che si sono innamorati in tv è quello di un figlio. Intanto sono entusiasti per l'arrivo della ...e Ignazio Moser, ospiti di 'Verissimo', raccontano il desiderio di diventare genitori. E dicono: 'Ci stiamo lavorando. Arriverà al momento giusto' Ospiti nel salotto di Silvia ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Verissimo, hanno confessato il loro grande desiderio di diventare presto genitori.