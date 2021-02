Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? “Ci stiamo lavorando”. (Di domenica 28 febbraio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno presto genitori? La modella e l’ex ciclista sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin come sta procedendo la loro vita lavorativa e di coppia. I due ragazzi si sono conosciuti nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa del reality … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 28 febbraio 2021)saranno? La modella e l’ex ciclista sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin come sta procedendo la loro vita lavorativa e di coppia. I due ragazzi si sono conosciuti nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa del reality … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

