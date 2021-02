C’è posta per te, “Non c’è niente da ridere”: Maria de Filippi infuriata (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l'appello disperato di Danilo per riconciliarsi con la figlia, arriva la versione di Martina e del fidanzato Francesco. Il ragazzo è deluso per gli attacchi ricevuto dal "suocero": "Mi ha dato dell'imbucato, come se volessi imbucarmi a casa sua e vivessi sotto un ponte. Mi ha accusato di essere solo un portapizze. Lui non ha offeso solo me ma anche mia madre. Io non volevo fare pace subito ma con calma, non volevo che venisse a casa. Volevo che ci vedessimo prima fuori, al ristorante. E lui al telefono mi ha insultato". Interviene Katia: da genitore lo capisco, volevo che facessero pace. Poi ho sentito gli audio, con gli insulti di lui a mio figlio. Martina sostiene che la lontananza dal padre è una decisione sua e non di Francesco: "Lui voleva fare pace, sono io che non ho voluto. Sono rimasta molto ferita per gli insulti a Francesco, provo molta rabbia". L'atmosfera si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l'appello disperato di Danilo per riconciliarsi con la figlia, arriva la versione di Martina e del fidanzato Francesco. Il ragazzo è deluso per gli attacchi ricevuto dal "suocero": "Mi ha dato dell'imbucato, come se volessi imbucarmi a casa sua e vivessi sotto un ponte. Mi ha accusato di essere solo un portapizze. Lui non ha offeso solo me ma anche mia madre. Io non volevo fare pace subito ma con calma, non volevo che venisse a casa. Volevo che ci vedessimo prima fuori, al ristorante. E lui al telefono mi ha insultato". Interviene Katia: da genitore lo capisco, volevo che facessero pace. Poi ho sentito gli audio, con gli insulti di lui a mio figlio. Martina sostiene che la lontananza dal padre è una decisione sua e non di Francesco: "Lui voleva fare pace, sono io che non ho voluto. Sono rimasta molto ferita per gli insulti a Francesco, provo molta rabbia". L'atmosfera si ...

