C'è posta per te: Nicola riabbraccia il papà e la mamma dopo il grave lutto che li ha colpiti (Di domenica 28 febbraio 2021) L'ultima storia di C'è posta per te è quello di Nicola, un ragazzo ancora in lutto per la morte della sorella Patrizia, strappata alla vita all'età di 27 anni. Nicola ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare un regalo ai genitori, ovvero fargli incontrare il loro giocatore preferito, Insigne. I genitori di Nicola non si sono mai ripresi dalla morte della sorella, per questo lui, con l'aiuto della conduttrice e del calciatore, cercherà di confidare loro il suo desiderio di riaverli e rivederli sorridere. C'è posta per te: la storia di Nicola Nicola è il terzo di tre fratelli, la sorella Patrizia è morta a seguito di una grave malattia e due interventi chirurgici: "Mia sorella ha affrontato la malattia con grande coraggio", ...

