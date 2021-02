C’è Posta per Te, Martina ride del padre Danilo e Maria De Filippi la asfalta (Di domenica 28 febbraio 2021) Un piccolo accenno di quell'”emozione furbonda” tanto amata dal pubblico di Maria De Filippi è andata in onda ieri sera, nel corso del nuovo appuntamento con C’è Posta per Te. A scatenarla è stata Martina, una 22enne che ha ricevuto la Posta dal padre Danilo, con cui i rapporti non sono dei migliori ormai da diversi mesi. La ragazza, infatti, prima del lockdown di marzo scorso ha presentato il fidanzato ai suoi genitori, che non hanno particolarmente appoggiato questa relazione quando è stato loro comunicato che la famiglia di lui versava in condizioni economiche non proprio floride. Così sono iniziati i primi dissapori con Martina che, da lì a poco, si è trasferita a casa del ragazzo (anche lui, insieme alla madre, destinatario della ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 febbraio 2021) Un piccolo accenno di quell'”emozione furbonda” tanto amata dal pubblico diDeè andata in onda ieri sera, nel corso del nuovo appuntamento con C’èper Te. A scatenarla è stata, una 22enne che ha ricevuto ladal, con cui i rapporti non sono dei migliori ormai da diversi mesi. La ragazza, infatti, prima del lockdown di marzo scorso ha presentato il fidanzato ai suoi genitori, che non hanno particolarmente appoggiato questa relazione quando è stato loro comunicato che la famiglia di lui versava in condizioni economiche non proprio flo. Così sono iniziati i primi dissapori conche, da lì a poco, si è trasferita a casa del ragazzo (anche lui, insieme alla madre, destinatario della ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - AnnamariaTortor : C’è Posta per te: Maria De Filippi sbotta con Martina: “Non c’è un cavolo da ridere!” - - _Valealizzi_ : RT @Morena_3v: Loro a 20 anni figliano io a 28 a casa coi miei a guardare c’è posta per te #cepostaperte - zazoomblog : Ascolti tv sabato 27 febbraio: Ottilie Von Faber-Castell C’è posta per te Indovinate chi viene a cena - #Ascolti… - TOSADORIDANIELA : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Insigne si commuove a C'è posta per te: il capitano del Napoli ospite del programma tv -

