C'è posta per te, Martina fa perdere la pazienza a Maria De Filippi che sbotta: "Non c'è niente da ridere"

C'è posta per te arriva alla penultima puntata, la seconda storia quella di papà Danilo che cerca di ritrovare l'unione familiare con la figlia Martina ha scatenato i fan sui social rimasti scioccati dalla freddezza della giovane e non solo. Martina, figlia di Danilo, si è allontanato dal padre da circa un anno, da quando lei si è fidanzata con Francesco. L'ostilità del padre verso questa storia ha allontanato la figlia, che ora è incinta e non vuole avere a che fare con lui. 

C'è posta: la storia di Danilo 
Danilo è sposato con Rosi e, quando vengono presentati da Maria De Filippi, raccontano di essere un esempio di famiglia allargata armoniosa in quanto, entrambi, hanno avuto figli dai precedenti matrimoni e, fino alla crisi con Martina, non hanno mai avuto ...

