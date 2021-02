C’è posta per te, Maria De Filippi sbotta in diretta: “Chiudiamo la busta” (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella serata di ieri, 27 febbraio, è andata in onda un’altra puntata di C’è posta per te. Tante le storie raccontate da Maria De Filippi, ma nel corso della diretta non tutto è andato così liscio. Infatti, la storia di Danilo e Martina, padre e figlia che da molto tempo non si parlano, ha fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella serata di ieri, 27 febbraio, è andata in onda un’altra puntata di C’èper te. Tante le storie raccontate daDe, ma nel corso dellanon tutto è andato così liscio. Infatti, la storia di Danilo e Martina, padre e figlia che da molto tempo non si parlano, ha fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - zazoomblog : “Non riesco a capire”. C’è Posta per Te Gerry Scotti non si trattiene. Succede durante la puntata tutti se ne sono… - inomniaparatus5 : Ogni sabato della mia vita ho guardato c’è posta per te, il mio programma preferito - nocchiereinfern : @anthos555 @PersempreNadia @EureosCriss Per un attimo ho pensato che eravamo a c è posta per te?????? - zazoomblog : C’è posta per te Lorenzo Insigne fa una sorpresa ai genitori di Nicola - #posta #Lorenzo #Insigne #sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay