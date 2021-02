C’è Posta per Te, Maria De Filippi sbotta contro Martina: “Io non ci trovo un cavolo da ridere”. Polemica social per il gesto di Francesco (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha fatto parecchio discutere una delle storie raccontate ieri sera durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Protagonista è Danilo, padre di una ragazza di 23 anni, venuto in trasmissione proprio per provare a riallacciare i rapporti con la figlia Martina. Danilo, infatti, ha cominciato a perdere i rapporti con lei a causa della sua relazione con Francesco, un ragazzo con difficoltà economiche, rompendo poi qualsiasi tipo di legame quando Martina è rimasta incinta. Ma ora vuole ricucire, sapendo di aver sbagliato. Le prime polemiche iniziano già quando si apre la busta. Martina infatti, dopo aver accettato l’invito anonimo dei postini della De Filippi, si fa accompagnare in puntata da Francesco e dalla madre di lui, Katia. All’apertura della busta che mostra chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha fatto parecchio discutere una delle storie raccontate ieri sera durante l’ultima puntata di C’èper Te. Protagonista è Danilo, padre di una ragazza di 23 anni, venuto in trasmissione proprio per provare a riallacciare i rapporti con la figlia. Danilo, infatti, ha cominciato a perdere i rapporti con lei a causa della sua relazione con, un ragazzo con difficoltà economiche, rompendo poi qualsiasi tipo di legame quandoè rimasta incinta. Ma ora vuole ricucire, sapendo di aver sbagliato. Le prime polemiche iniziano già quando si apre la busta.infatti, dopo aver accettato l’invito anonimo dei postini della De, si fa accompagnare in puntata dae dalla madre di lui, Katia. All’apertura della busta che mostra chi ha ...

