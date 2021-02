C'è Posta Per Te, Maria De Filippi perde la pazienza: «Non c'è un cavolo da ridere» (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul web sta facendo molto parlare di sè una delle storie raccontate durante l'ultima puntata di C'è Posta per Te. Danilo ha chiesto l'aiuto di Maria De Filippi per provare a riallacciare la figlia Martina con la quale aveva litigato a causa del suo fidanzato Francesco, reputato dal padre come un poco di buono. Quando Martina era rimasta incinta, il rapporto fra i due è definitivamente naufragato. Ora Danilo vuole rimediare a tutti i costi, ammettendo di aver commesso un grave errore. Le prime polemiche I primi problemi però sono sorti già al momento dell'apertura della busta. Martina, che aveva accettato l'invito dei postini di Maria, si è fatta accompagnare in trasmissione dal fidanzato Francesco e dalla madre di lui, Katia. Dopo aver aperto la busta, Martina ha fatto cenno alla conduttrice di aver riconosciuto ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul web sta facendo molto parlare di sè una delle storie raccontate durante l'ultima puntata di C'èper Te. Danilo ha chiesto l'aiuto diDeper provare a riallacciare la figlia Martina con la quale aveva litigato a causa del suo fidanzato Francesco, reputato dal padre come un poco di buono. Quando Martina era rimasta incinta, il rapporto fra i due è definitivamente naufragato. Ora Danilo vuole rimediare a tutti i costi, ammettendo di aver commesso un grave errore. Le prime polemiche I primi problemi però sono sorti già al momento dell'apertura della busta. Martina, che aveva accettato l'invito dei postini di, si è fatta accompagnare in trasmissione dal fidanzato Francesco e dalla madre di lui, Katia. Dopo aver aperto la busta, Martina ha fatto cenno alla conduttrice di aver riconosciuto ...

