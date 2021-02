C’è Posta per Te, Maria De Filippi furibonda: “Non c’è niente da ridere” (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera a C’è Posta per Te è andato in onda l’ennesimo dramma familiare che ha visto coinvolto Danilo, un padre disperato che ha mandato a chiamare la figlia 22enne Martina e assieme a lei il fidanzato e la madre di lui, ovvero la “suocera”. Proprio mentre si parlava di questa storia, Maria De Filippi ha avuto uno sfogo rabbioso proprio contro la ragazza, che a un certo punto ha riso in faccia al padre, addolorato e ferito dal suo comportamento. Tutto è cominciato prima del lockdown, Martina ha presentato alla famiglia questo suo nuovo fidanzato che però il padre Danilo non accettava in quanto proveniente da una famiglia non abbiente. La ragazza però è andata via di casa ed è andata a vivere col ragazzo e la madre di lui. Il padre, che voleva recuperare un rapporto con lei, è rimasto ancora più sconvolto dalla ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera a C’èper Te è andato in onda l’ennesimo dramma familiare che ha visto coinvolto Danilo, un padre disperato che ha mandato a chiamare la figlia 22enne Martina e assieme a lei il fidanzato e la madre di lui, ovvero la “suocera”. Proprio mentre si parlava di questa storia,Deha avuto uno sfogo rabbioso proprio contro la ragazza, che a un certo punto ha riso in faccia al padre, addolorato e ferito dal suo comportamento. Tutto è cominciato prima del lockdown, Martina ha presentato alla famiglia questo suo nuovo fidanzato che però il padre Danilo non accettava in quanto proveda una famiglia non abbiente. La ragazza però è andata via di casa ed è andata a vivere col ragazzo e la madre di lui. Il padre, che voleva recuperare un rapporto con lei, è rimasto ancora più sconvolto dalla ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - _eliisaa___ : RT @masiscem: BASTA CON STI CAZZI DI FRANCESCO A C’È POSTA PER TE MA VI CHIAMATE TUTTI COSÌ LE VOSTRE MAMME 0 PERSONALITÀ NACC A MARONN - sscalcionapoli1 : Insigne a 'C'è Posta per te': non trattiene le lacrime per la perdita di una figlia - Italia_Notizie : 'Ai soldi noi non ci pensiamo...'. E a C'è posta per te finisce male - ilgiornale : A C'è posta per te Maria De Filippi sbotta dopo la reazione di Martina. Cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay