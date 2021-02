C’è Posta per Te, Lorenzo Insigne ospite: è lui il regalo di Nicola ai genitori (Di domenica 28 febbraio 2021) Lorenzo Insigne è stato l’altro ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021, in prime time su Canale 5. Il calciatore e capitano del Napoli è stato il regalo e la sorpresa che Nicola ha voluto fare ai suoi genitori: Bruno e Carmela, tifosi del Napoli, partenopei trapiantati a Torino, che hanno perso il sorriso da quando la figlia Patrizia è morta a causa di un tumore. Il ragazzo ha scritto a C’è Posta per Te per chiedere ai genitori di farsi forza nonostante sia difficile e ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per far incontrare alla madre e al padre il loro idolo, ovvero Lorenzo Insigne. Nicola ha scritto una lunga, emozionante e ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 febbraio 2021)è stato l’altronell’ultima puntata di C’èper Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021, in prime time su Canale 5. Il calciatore e capitano del Napoli è stato ile la sorpresa cheha voluto fare ai suoi: Bruno e Carmela, tifosi del Napoli, partenopei trapiantati a Torino, che hanno perso il sorriso da quando la figlia Patrizia è morta a causa di un tumore. Il ragazzo ha scritto a C’èper Te per chiedere aidi farsi forza nonostante sia difficile e ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per far incontrare alla madre e al padre il loro idolo, ovveroha scritto una lunga, emozionante e ...

