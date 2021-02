C’è posta per Te, Anna e Pasquale: è successo dopo la puntata (Di domenica 28 febbraio 2021) Pasquale le tenta tutte per convincere la moglie Anna a tornare insieme, anche chiedere l’aiuto di C’è posta per te. Un aiuto che, purtroppo, non serva a raggiungere il suo obiettivo e non perché Anna sia ancora infuriata con lui ma perché, dopo il tradimento e la conseguente rottura, lei ha capito di volere una vita diversa e di non amarlo più come prima. “Io non lo penso proprio più, sono onesta. Se lo penso, penso alle abitudini… io sto bene, dormo da sola, se mi mancasse me ne accorgerei.” dichiara la donna a Maria De Filippi che, messa di fronte a questa realtà, dice a Pasquale che è il caso di non continuare ulteriormente ad insistere, visto che p chiara la decisione di sua moglie. Pasquale chiede l’aiuto di Maria De Filippi e C’è posta ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021)le tenta tutte per convincere la mogliea tornare insieme, anche chiedere l’aiuto di C’èper te. Un aiuto che, purtroppo, non serva a raggiungere il suo obiettivo e non perchésia ancora infuriata con lui ma perché,il tradimento e la conseguente rottura, lei ha capito di volere una vita diversa e di non amarlo più come prima. “Io non lo penso proprio più, sono onesta. Se lo penso, penso alle abitudini… io sto bene, dormo da sola, se mi mancasse me ne accorgerei.” dichiara la donna a Maria De Filippi che, messa di fronte a questa realtà, dice ache è il caso di non continuare ulteriormente ad insistere, visto che p chiara la decisione di sua moglie.chiede l’aiuto di Maria De Filippi e C’è...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - lavocedigenova : A ‘C’è posta per te’ un padre non trova la riconciliazione con la figlia Martina - CorSport : #Insigne a 'C'è posta per te' non riesce a trattenere le lacrime ?? - lilouforbes : @Iiassuarez credo sia palese tu ti sia posta in modo pacato e su questo non c'è dubbio. la cosa su cui onestamente… - LaFuLinda : @LaVainar C'è posta per te con Meg Ryan e Tom Hanks ma mentre sto scrivendo me ne vengono anche altri in mente ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay