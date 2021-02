Catwoman | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 28 febbraio 2021): trama, cast, trailer e streaming delsu Italia 1 Questa sera, domenica 28 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda in prima serata il, pellicola del 2004 diretta da Pitof ed interpretato da Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt. Ilparla del personaggio di, la nota criminale della DC Comics, anche se non fa parte di quelli DC. La sceneggiatura infatti prende le distanze dalla storia originale del personaggio dei supereroi: qui l’alter ego del personaggio non è Selina Kyle, ma Patience Philips e non vive a Gotham City, bensì a New York. Ilè stato accolto molto negativamente dalla critica. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Ecco...