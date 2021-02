Catania, Raffaele in vista del derby: “Palermo? Sfida attesa, ma prima testa alla Vibonese” (Di domenica 28 febbraio 2021) Poco più di quattro ore e sarà Vibonese-Catania.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della Sfida in programma alle ore 15 a Vibo Valentia: dal derby contro il Palermo, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino", al momento della compagine etnea, reduce dal pari ottenuto contro la Paganese. Di seguito, le sue dichiarazioni."Arriveremo al 7 marzo giocando sette partite in 21 giorni. Il derby? prima pensiamo a fare bene contro la Vibonese perché è un avversario molto tenace e ha qualità in tutti i reparti. Il Palermo? Sfida attesa, da preparare in poche ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Poco più di quattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, Giuseppe, intervenuto ai microfoni della stampavigilia dellain programma alle ore 15 a Vibo Valentia: dalcontro il, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino", al momento della compagine etnea, reduce dal pari ottenuto contro la Paganese. Di seguito, le sue dichiarazioni."Arriveremo al 7 marzo giocando sette partite in 21 giorni. Ilpensiamo a fare bene contro laperché è un avversario molto tenace e ha qualità in tutti i reparti. Il, da preparare in poche ...

WiAnselmo : #Catania, Raffaele in vista del derby: '#Palermo? Sfida attesa, ma prima testa alla Vibonese' - Mediagol : #Catania, Raffaele in vista del derby: '#Palermo? Sfida attesa, ma prima testa alla Vibonese' - news_catania : #Gazzetta - #Raffaele lancia il #Catania: 'Attacca e non distrarti' - SalvioFichera : Vibonese-Catania, Raffaele chiede continuità – video: - InformaSicilia : Vibonese-Catania, Raffaele chiede continuità – video: -