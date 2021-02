Caso Arabia Saudita, Matteo Renzi si fa domande da solo o risponde a quelle del M5s? Più o meno (Di domenica 28 febbraio 2021) I rapporti di Matteo Renzi con l’Arabia Saudita, alla luce delle rivelazioni americane sull’omicidio del giornalista Khashoggi e i legami con il principe Mohammed Bin Salman, hanno scatenato molte critiche e molta ironia a seguito della sua “auto-intervista” pubblicata ieri – 27 febbraio – sul suo blog. «Sull’Arabia Saudita Renzi si intervista da solo» titola Il Fatto Quotidiano. «Renzi fa come Marzullo: si intervista da solo sull’Arabia Saudita, ma non chiarisce granché», scrive in un altro titolo Fanpage. Ma circola un’altra versione della storia, ossia quella che vede Matteo Renzi rispondere alle domande poste ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) I rapporti dicon l’, alla luce delle rivelazioni americane sull’omicidio del giornalista Khashoggi e i legami con il principe Mohammed Bin Salman, hanno scatenato molte critiche e molta ironia a seguito della sua “auto-intervista” pubblicata ieri – 27 febbraio – sul suo blog. «Sull’si intervista da» titola Il Fatto Quotidiano. «fa come Marzullo: si intervista dasull’, ma non chiarisce granché», scrive in un altro titolo Fanpage. Ma circola un’altra versione della storia, ossia quella che vedere alleposte ...

lucatelese : Renzi oggi ha scelto un intervistatore cazzuto per parlare del caso Arabia Saudita. Uno tosto, uno che gli ha fatto… - mante : In pratica Renzi sul caso Arabia Viva ha trovato la soluzione: si è fatto le domande da solo e poi si è risposto per le rime. - repubblica : Madawi al Rasheed: 'Vi spiego perché Mohammed bin Salman resterà comunque al potere anche dopo il caso Khashoggi':… - LuciaAmbrosino1 : RT @marieta99044909: La Ditta di anni fa non ha mai perdonato a Renzi di aver vinto le primarie La Ditta di oggi non perdona a Renzi di ave… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi fa tutto solo. Botta e risposta con se stesso sul caso #Khashoggi. 'Arabia Saudita? Giusto e necessario avere r… -