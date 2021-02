Caserta | precipita un elicottero | muore una donna | ferito il pilota

cronacacaserta : Nella serata di ieri verso le ore 19:30 due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal Comando pr… - occhio_notizie : ???? Elicottero precipita sul #Casertano, morta una donna di 50 anni. Gravissimo il pilota - zazoomblog : Caserta elicottero precipita in montagna: una donna è morta - #Caserta #elicottero #precipita -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta precipita

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di. Stando a quanto ricostruito dal foglio di volo e dalle comunicazioni via radio, la coppia era partita dal centro volo di Caiazzo ...L'INCIDENTE Incidente a, un morto nello scontro tra moto e camion sul...elicottero: muore donna di Marigliano, ferito pilota di Sparanisenel quale un velivolo è precipitato a Montemaggiore nel comune di Bellona. La coppia a bordo, Elio e Rosa, soccorsa dopo un rocambolesco intervento dei vigili del fuoco di Caserta e il prezioso ...Una donna è morta mentre un uomo, il pilota, è ricoverato in condizioni gravissime. Questo il bilancio dell’ incidente in elicottero, avvenuto ieri in una zona di montagna tra i comuni di Pontelatone ...