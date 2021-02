Casalino farebbe il portavoce di Berlusconi «per 2 milioni. Ma mai di Renzi». E sfida Obama: «Ho venduto più copie io» (Di domenica 28 febbraio 2021) «Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai». E poi: «Ho venduto più copie di Barack Obama, sono il più alto in classifica». Intervistato da Striscia la notizia per la puntata che andrà in onda domani, Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha raccontato la sua esperienza a Palazzo Chigi. Alla domanda se andrebbe mai a fare il portavoce del leader di Forza Italia, Casalino prima risponde di no. Nemmeno per un milione di euro? «No». Ma per due milioni le cose cambiano: «Per due ci vado, perché l’immagine pubblica di Silvio Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) «Per duedi euro andrei a fare ildi Silvio, di Matteomai». E poi: «Hopiùdi Barack, sono il più alto in classifica». Intervistato da Striscia la notizia per la puntata che andrà in onda domani, Rocco, exdi Giuseppe Conte, ha raccontato la sua esperienza a Palazzo Chigi. Alla domanda se andrebbe mai a fare ildel leader di Forza Italia,prima risponde di no. Nemmeno per un milione di euro? «No». Ma per duele cose cambiano: «Per due ci vado, perché l’immagine pubblica di Silviosi può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo, per ...

