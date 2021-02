Casalino attacca Renzi | “Dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla vita politica per l’eternità”

(Di domenica 28 febbraio 2021)a ‘Striscia la Notizia’: “Farei il portavoce di Berlusconi per due milioni”. ROMA – Intercettato dai microfoni di Striscia la Notizia, Roccoha parlato anche una volta della sua prima esperienza. E non sono mancate le frecciatine al suo nemico Matteo: “Per due milioni fare il portavoce di Silvio Berlusconi, dimai . Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché l’immagine del leader di Italia Viva è ormai irrecuperabile.che haper“. Da Giorgia Meloni ad Alessandro Di Battista L’ex portavoce di Giuseppe Conte si è soffermato anche ...

non va semplicemente a presentare il suo libro, ma in ogni occasioneRenzi e Italia Viva,altri partiti, anche raccontando palesi fake news come quella secondo cui il ...L'occasione per Roccodi passare al contrattacco e criticare alcuni degli esponenti politici protagonisti della caduta del governo Conte: Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Il primo ...Intervistato da Striscia la Notizia l'ex portavoce di Conte ha criticato il leader di Italia Viva e Maria Elena Boschi e sul suo libro gongola: "Ha venduto più di Obama" Il tour de force televisivo di ...Caos in Rai dopo le anticipazioni delle dichiarazioni di Rocco Casalino a "Ciao, Maschio", assenti poi nella messa in onda. Iv aveva chiesto la testa dell'ad Rai.