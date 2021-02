Carpi-Fermana, quattro rigori sbagliati. Il risultato finale? 0-0 (Di domenica 28 febbraio 2021) Una partita che si conclude sul risultato di 0-0 può regalare tantissime emozioni? Sì, è quanto successo nel campionato di Serie C ed esattamente nella sfida tra Carpi e Fermana. Le due squadre si trovano nelle zone basse della classifica e sono in lotta per la salvezza, dopo il risultato di 0-0 la Fermana è salita a quota 31 punti mentre il Carpi a 30, la posizione non è ancora tranquilla e le prossime partite saranno fondamentali per provare a raggiungere la salvezza. Non sono da escludere possibilità di playoff, la classifica è infatti cortissima. Carpi-Fermana, 4 rigori sbagliati E’ successo veramente di tutto nella partita del campionato di Serie C tra Carpi e Fermana, nonostante ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 febbraio 2021) Una partita che si conclude suldi 0-0 può regalare tantissime emozioni? Sì, è quanto successo nel campionato di Serie C ed esattamente nella sfida tra. Le due squadre si trovano nelle zone basse della classifica e sono in lotta per la salvezza, dopo ildi 0-0 laè salita a quota 31 punti mentre ila 30, la posizione non è ancora tranquilla e le prossime partite saranno fondamentali per provare a raggiungere la salvezza. Non sono da escludere possibilità di playoff, la classifica è infatti cortissima., 4E’ successo veramente di tutto nella partita del campionato di Serie C tra, nonostante ...

