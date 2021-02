«Capisco la sofferenza dei giovani per la mancanza di libertà, ma non sono mica reclusi» (Di domenica 28 febbraio 2021) Specchio intervista Piero Angela. Gli viene chiesto, tra le altre cose, come crede che le restrizioni in tempo di Covid influiranno sulla psiche di giovani e anziani. Soprattutto su quella dei giovani. Risponde richiamando la sua gioventù, quando c’era la guerra. «Quando io ero un giovanotto, c’era la guerra. Non solo non c’era da mangiare, ma cadevano le bombe in testa. Non si usciva mica di casa facilmente. Capisco che oggi i giovani vogliano uscire e ritrovarsi, ma insomma ricordiamoci che stare sotto le bombe o su un sofà sono due cose ben diverse». E sulla scuola: «Anche durante la guerra la scuola era a singhiozzo. Io in quarto ginnasio avrò fatto due o tre mesi di scuola in tutto l’anno. E a parte la scuola, non è che ci fossero grandi possibilità di incontro. Oggi i ragazzi, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Specchio intervista Piero Angela. Gli viene chiesto, tra le altre cose, come crede che le restrizioni in tempo di Covid influiranno sulla psiche die anziani. Soprattutto su quella dei. Risponde richiamando la sua gioventù, quando c’era la guerra. «Quando io ero un giovanotto, c’era la guerra. Non solo non c’era da mangiare, ma cadevano le bombe in testa. Non si uscivadi casa facilmente.che oggi ivogliano uscire e ritrovarsi, ma insomma ricordiamoci che stare sotto le bombe o su un sofàdue cose ben diverse». E sulla scuola: «Anche durante la guerra la scuola era a singhiozzo. Io in quarto ginnasio avrò fatto due o tre mesi di scuola in tutto l’anno. E a parte la scuola, non è che ci fossero grandi possibilità di incontro. Oggi i ragazzi, ...

imfrafallens : RT @napolista: «Capisco la sofferenza dei giovani per la mancanza di libertà, ma non sono mica reclusi» Piero Angela a Specchio: «Quando er… - danielegenito : RT @napolista: «Capisco la sofferenza dei giovani per la mancanza di libertà, ma non sono mica reclusi» Piero Angela a Specchio: «Quando er… - napolista : «Capisco la sofferenza dei giovani per la mancanza di libertà, ma non sono mica reclusi» Piero Angela a Specchio: «… - kookmyikigai : @jeekiesluvbot Comunque capisco perché anche mia madre non legge i sottotitoli e vede solo cose doppiate, però per… - FScerna : @LouLeRock Io capisco il tuo sentirsi ferito e in qualche modo tradito, ma questa gente è fatta così, sbagliamo noi… -