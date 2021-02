Cantante Mascherato | Patty Pravo fuori di sé con Caterina Balivo | “Ti fa schifo?” | la Balivo resta di ghiaccio ma le risponde | interviene Milly Carlucci

Leggi su baritalianews

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè stato un programma di grandissimo successo della Rai fortemente voluto e condotto da una strepitosache, dopo l’edizione di Ballando con le stelle, forse più faticosa di sempre a causa delle restrizioni per la pandemia oltre che delle paure, si è tuffata nella seconda edizione di un programma che abbraccia davvero tante fasce di età per arrivare a coinvolgere anche i bambini grazie a quelle maschere così belle e, a volte, tenerissime come quest’anno è stata quella dell’Orsetto dietro la quale si nascondeva Simone Montedoro. La vittoria di Red Canzian e la voce strepitosa di Mietta Venerdì c’è stata la finale de Ilche ha visto, prima, lo spareggio tra Farfalla e Pappagallo e poi la vittoria di Pappagallo. Alla fine si è ...