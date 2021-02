Cambia la mappa del Covid | Basilicata e Molise rosse | Sardegna bianca

(Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –in zona rossa, Lombardia, Marche e Piemonte passano in area arancione,prima e al momento l’unica regione che può vantarsi di finire nella zona. Un “riconoscimento” per l’isola dove il contagio sembra correre meno del resto del Paese. Secondo la Coldiretti saranno circa 12mila i bar, ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi che potranno rimanere aperti la sera incon il passaggio alla zonae che significa stop al coprifuoco dalle 22 alle 5 e dove è permesso il servizio al tavolo e al bancone anche dopo le 18.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entrano in vigore alla mezzanotte di oggi. Scelte assunte dopo le valutazioni della Cabina di regia e dalle indicazioni fornite dal ...

Le ordinanze del ministro della Salute in vigore da lunedì Da domani 1 marzo l'Italiacolori, con regole e restrizioni su spostamenti e aperture negozi, bar e ristoranti, per ...La nuova...Con nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza firmate il 27 febbraionuovamente ladelle regioni e inparticolare nella zona arancione rientrano: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, ...La mappa dell’Italia del Covid a questo punto vede due regioni in rosso, Basilicata e Molise, in arancione Piemonte, Lombardia, Marche, Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Campania. In ...Il parere del Cts in vista della formulazione del nuovo Dpcm . La preoccupazione del ministro Bianchi per la «perdita di socialità»: ma bisogna essere cauti con il virus. Congedi per i genitori ...