Calenda sul caso Renzi - Salman: 'Bisogna vietare che gli eletti siano a libro paga di uno stato straniero' (Di domenica 28 febbraio 2021) L'incontro di Renzi con Bin Salman in Arabia Saudita è stato al centro delle polemiche perché avvenuto al centro di una crisi di governo, ed è risaputo come comitato consultivo dello Fii Institute, da ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) L'incontro dicon Binin Arabia Saudita èal centro delle polemiche perché avvenuto al centro di una crisi di governo, ed è risaputo come comitato consultivo dello Fii Institute, da ...

Ovoboss : Caro @ale_dibattista se c’erano dubbi la tua intervista sul fatto conferma che tu sei come i due Renzi/Calenda l’u… - globalistIT : - marcelito60 : @confundustria e pensa che lui è uno di quelli meglio ??al punto che a qualcuno (Calenda) nn dispiacerebbe portarlo… - RaffaeleFerro7 : @latwittipe @CarloCalenda A me invece l’idea di Calenda (che era venuta in mente pure a me, dico sul serio) mi pare… - giorgiocristia : @CarloCalenda Questo post è da manuale sul perché Calenda non deve governare. Racconta male e strumentalizza i fatt… -