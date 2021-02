Calciomercato Juventus | dalla Spagna | pazza idea per la difesa

Leggi su inews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lanonostante manchi ancora del tempo all’apertura della prossima sessione di, è già al lavoro per trovare l’innesto giusto per la. Il Verona ferma la. In campo tra le fila bianconere l’unico che ha dato tutto in campo è stato Cristiano Ronaldo. Suo il gol del vantaggio su assist di Federico L'articolo proviene da Inews.it.