Roma, 27 feb – Riavvolgendo il nastro dei ricordi, i ragazzi cresciuti a cavallo degli anni '80 e '90 ci potranno raccontare di un'Italia che si apprestava a diventare la quarta economia mondiale. Guidata da politici "professionisti" e preparati, figure machiavelliche che seppero far convivere efficacemente autonomia privata e intervento pubblico. In questo contesto la nostrana classe imprenditoriale si toglieva lo sfizio di sedersi nelle stanze dei bottoni dei più importanti club. Berlusconi, ad esempio, fece le fortune del Milan, Ferlaino quelle del Napoli. Oppure Mantovani che portò la Sampdoria al punto più alto della sua storia. Discorso a parte meriterebbe la famiglia Agnelli, al timone da quasi cent'anni della squadra più titolata d'Italia. Impossibile poi riepilogare tutti gli imprenditori "minori" del Calcio che trovarono ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio imprenditori Trapani Calcio, l'ex Provincia esclusa dalla trattativa per la nuova società Tiene ancora banco la vicenda legata all assegnazione del titolo sportivo del Trapani , dopo le prese di posizioni degli imprenditori interessati al titolo, dei tifosi e dopo le controriflessioni del sindaco Tranchida a proposito delle garanzie avanzate dal Comune. In questo bailamme di protagonisti si inserisce a pieno ...

Cessione Catania, gli scenari possibili e tutto quello che i tifosi devono sapere ...se salta il Closing L'intervento di Tacopina è finalizzato alla continuità aziendale del Calcio Catania con prospettive più ambiziose. Se dovesse saltare il closing e la cordata degli imprenditori ...

Calcio e imprenditori: un binomio tutto italiano da preservare

Il Foggia Calcio è della Pintus. Felleca saluta tutti: “Lascio in buone mani” Foggia, 27/02/2021 –(telefoggia) Come anticipato, è stato definito il passaggio delle quote da Felleca a Pintus. L’imprenditrice sarda è ora titolare dell’80% del club rossonero. L’ex presidente, Fell ...

