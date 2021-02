**Calcio: Cina, ‘sospesa con effetto immediato l’attività del Jiangsu’** (Di domenica 28 febbraio 2021) Pechino, 28 feb. (Adnkronos) – l’attività dello Jiangsu Fc, squadra campione in carica in Cina che festeggia il ventisettesimo compleanno, di proprietà del gruppo Suning anche proprietario dell’Inter, è sospesa con effetto immediato, anche se manca ancora un mese sino all’inizio della nuova stagione. Oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta comunque ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Pechino, 28 feb. (Adnkronos) –dello Jiangsu Fc, squadra campione in carica inche festeggia il ventisettesimo compleanno, di proprietà del gruppo Suning anche proprietario dell’Inter, è sospesa con, anche se manca ancora un mese sino all’inizio della nuova stagione. Oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta comunque ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RaiSport : ?? #Suning mette in vendita lo #JiangsuFC a 1 centesimo Gli acquirenti devono accollarsi i 64 milioni di debito, pe… - asenalimo : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Suning chiude con il calcio in Cina: lo Jiangsu cessa ogni attività - savageimperator : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Suning chiude con il calcio in Cina: lo Jiangsu cessa ogni attività - GianniIglesias : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Suning chiude con il calcio in Cina: lo Jiangsu cessa ogni attività - Andrew161772 : @Fracasci83 @it_inter Ma sei ignorante o cosa. Cina ha chiuso con calcio. La squadra del Suning in china ha dichiar… -