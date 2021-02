Cagliari da brividi | omaggio della squadra per Cossu – FOTO

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tramite un post sui propri canali social, ildedica la vittoria ad Andreaesibendo la sua maglia numero 7 –La vittoria contro il Crotone ha un sapore speciale per il. I 3 punti giadagnati valgono oro nella lotta per non retrocedere e i rossoblù lo sanno bene. Tanto che a fine gara hanno pubblicato unasui propri canali social in cui l’intera società esibisce la maglia numero 7 di Andrea, dedicano al dirigente ed ex calciatore l’importante vittoria. Ti aspettiamo, Andre ??7??#forzaCasteddu pic.twitter.com/GXmP1wdJn1—Calcio (@Calcio) February 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com

nel finale per ilche resta in 10 uomini per l'espulsione di Lykogiannis che becca il secondo giallo per fermare una ripartenza di Ounas. Finisce 2 - 0 per i sardi che conquistano 3 ...... la dedichiamo ai nostri tifosi, l'accoglienza dei tifosi fuori dallo stadio è stata dae l'... OLTRE A 'MILAN - INTER, CONTE..', LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:, Semplici sempre più vicino: ...Tramite un post sui propri canali social, il Cagliari dedica la vittoria ad Andrea Cossu esibendo la sua maglia numero 7 - FOTO ...Si fa sempre più critica la situazione in classifica della squadra calabrese. Con quella di oggi pomerggio sono sei le sconfitte consecutive.