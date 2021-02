BinaryOptionEU : RT 'Caserta, cade elicottero: muore una donna - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Cade elicottero: morta una donna, ferito il pilota - NapoliToday : #Cronaca Cade elicottero: morta una donna, ferito il pilota - giannettimarco : RT @leggoit: Cade elicottero nel Casertano, donna morta e pilota ferito. Lei guida i soccorsi parlando al telefono con il marito https://t… - UnioneSarda : Cade un elicottero in avaria: muore una 50enne, grave il pilota ferito #Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Cade elicottero

Si è levato in volo anche l'della Polizia per cercare di individuare il mezzo. Le due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal Comando provinciale di Caserta ed una ...Una donna morta, ferito il pilota. E' il tragico bilancio di un incidente nel casertano, in una zona di montagna, dove unprivato si è schiantato nel tentativo di effettuare un atterraggio d'emergenza. La donna è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale. La procura di Santa Maria Capua ...09:18:15 Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito: è il bilancio di un incidente verificatosi nel Casertano, dove un elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza cadendo in un'area del Mon ...Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito: è il bilancio di un incidente verificatosi nel Casertano, dove un elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza cadendo in un'area del Monte Maggio ...