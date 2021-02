Caccia alle Streghe: culla del patriarcato moderno e del capitalismo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il legame tra la Caccia alle Streghe del XVI e XVII secolo e il cristallizzarsi del patriarcato moderno è stato ormai più che ampiamente discusso. In quel periodo si potè assistere, infatti, ad una forte limitazione della libertà delle donne, che in quei secoli si videro gradualmente ristrette a casa e famiglia. Ma il fatto che questo processo sia avvenuto proprio agli albori del capitalismo, secondo Silvia Federici, non è una coincidenza. Ed analizzare questa connessione ci può aiutare a capire l’allarmante aumento della violenza sulle donne a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Femminismo Marxista: un po’ di storia Silvia Federici, nata a Parma nel 1942, è una storica, sociologa, ed esponente di spicco della corrente di pensiero del femminismo marxista. Esso interpreta il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Il legame tra ladel XVI e XVII secolo e il cristallizzarsi delè stato ormai più che ampiamente discusso. In quel periodo si potè assistere, infatti, ad una forte limitazione della libertà delle donne, che in quei secoli si videro gradualmente ristrette a casa e famiglia. Ma il fatto che questo processo sia avvenuto proprio agli albori del, secondo Silvia Federici, non è una coincidenza. Ed analizzare questa connessione ci può aiutare a capire l’allarmante aumento della violenza sulle donne a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Femminismo Marxista: un po’ di storia Silvia Federici, nata a Parma nel 1942, è una storica, sociologa, ed esponente di spicco della corrente di pensiero del femminismo marxista. Esso interpreta il ...

