"Cacca". Mario Draghi e la moglie al parco, quella foto (clamorosa) e la stoccata di Dagospia: mai visti così | Guarda (Di domenica 28 febbraio 2021) Tutti a parlare di Mario Draghi, a spendersi in sperticati elogi. Ma anche tutti intenti a scavare nel passato di una persona schiva per definizione, di grandissimo potere e spessore ma che non ama i riflettori. E ora ecco che anche Oggi scende in campo in questo particolare "sport". Lo fa dedicando - o meglio, riproponendo - un lungo servizio dedicato all'attuale presidente del Consiglio e alla moglie, Maria Serena Cappello, detta Serenella, accanto al governatore della Bce da una vita e considerata tra i principali consiglieri di Draghi. "Ed è proprio con lei che il premier ritrova le energie per porter affrontare tutti i dossier più spinosi", scrive il rotocalco. Dunque, Oggi ripercorre le tappe della carriera di Draghi: "Perché quando le cose si fanno ingarbugliate, per una ragione o per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Tutti a parlare di, a spendersi in sperticati elogi. Ma anche tutti intenti a scavare nel passato di una persona schiva per definizione, di grandissimo potere e spessore ma che non ama i riflettori. E ora ecco che anche Oggi scende in campo in questo particolare "sport". Lo fa dedicando - o meglio, riproponendo - un lungo servizio dedicato all'attuale presidente del Consiglio e alla, Maria Serena Cappello, detta Serenella, accanto al governatore della Bce da una vita e considerata tra i principali consiglieri di. "Ed è proprio con lei che il premier ritrova le energie per porter affrontare tutti i dossier più spinosi", scrive il rotocalco. Dunque, Oggi ripercorre le tappe della carriera di: "Perché quando le cose si fanno ingarbugliate, per una ragione o per ...

Libro, l'autobiografia 'micidiale' di Maccio Capatonda: 'Ora vivo a Roma e sto scrivendo un nuovo film' ... ai videoclip musicali, come quelli di Elio e le Storie Tese, e alle serie come Mario. Nella sua ... in particolare quelle di Ungaretti; il tema centrale era quasi sempre la cacca…'. I fan della ...

Gianluigi Paragone contro Draghi e Berlusconi: "Governo dei migliori? Di chi e di che cosa?"