Buona la prima per Semplici al Cagliari, 2-0 al Crotone. Nestorovski stende la Fiorentina

La sfida salvezza tra Crotone e Cagliari ha visto finalmente un successo per i sardi, i tre punti mancavano da 16 partite. Inizia subito bene l'avventura di Semplici in rossoblù grazie alle firme di Pavoletti e Joao Pedro su rigore che nella ripresa decidono la gara, espulso Lykogiannis nel finale per somma di ammonizioni. Altre tegole per Stroppa che perde per infortunio sia Vulic che Molina, entrambi sostituiti nel primo tempo.

Nestorovski regala il successo all'Udinese alla Dacia Arena, vittoria di misura dei bianconeri sulla Fiorentina, il gol del macedone all'86' cambia una partita che sembrava destinata allo 0-0.

