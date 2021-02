"Brutto, fastidioso. Dicono che con le donne...". Rocco Casalino insulta Vittorio Sgarbi, qui finisce in disgrazia (Di domenica 28 febbraio 2021) Tra i vari argomenti su cui Rocco Casalino si è speso a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1, anche Vittorio Sgarbi. E contro il critico d'arte, l'ex portavoce di Giuseppe Conte impegnato in un serratissimo tour televisivo per promuovere il suo libro, si è lasciato andare a pareri che flirtano con l'insulto: "Vittorio Sgarbi lo trovo fastidioso e Brutto", spara ad alzo zero. E ancora, Casalino aggiunge: "Dicono che abbia un grande successo con le donne, io lo trovo Brutto, non capisco perché piaccia". Parole tutt'altro che gentili, contro Sgarbi (il quale a sua volta non ha mai risparmiato a Casalino attacchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Tra i vari argomenti su cuisi è speso a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1, anche. E contro il critico d'arte, l'ex portavoce di Giuseppe Conte impegnato in un serratissimo tour televisivo per promuovere il suo libro, si è lasciato andare a pareri che flirtano con l'insulto: "lo trovo", spara ad alzo zero. E ancora,aggiunge: "che abbia un grande successo con le, io lo trovo, non capisco perché piaccia". Parole tutt'altro che gentili, contro(il quale a sua volta non ha mai risparmiato aattacchi ...

