Boxe | Canelo Alvarez si tiene le cinture mondiali WBA e WBC dei supermedi Yildirim dura tre round | ora Saunders a maggio

(Di domenica 28 febbraio 2021) Così doveva andare, così è.si sbarazza del turco Avnisenza problemi, conservando ledi Campione del Mondo per i pesinelle categorie WBA e WBC. Il successo numero 55 arriva all’Hard Rock Stadium di Miami, con un TKO in soli tre, un tempo all’incirca uguale rispetto a quello impiegato dal messicano a effettuare la camminata che porta fino al ring. Era del resto previsto un simile risultato, date le premesse della vigilia (e le quote degli allibratori): la notte della Florida non ha smentito ciò che era noto.sostanzialmente si rivela un pericolo nullo per il campione, che già nel primomostra un paio di ganci destri come punti focali di un dominio immediato. Ci sono troppe categorie di ...

