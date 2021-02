Bonus assunzioni donne: tutti i dettagli della misura (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Bonus assunzioni donne è nato allo scopo di agevolare l'occupazione femminile in un momento così complesso per il mondo del lavoro in generale. Questa categoria di soggetti è, insieme ai giovani, quella che fatica di più a farsi largo nel mondo del lavoro e proprio per questo motivo lo Stato ha decido di concedere delle agevolazioni fiscali ai datori di lavoro tramite Bonus per le assunzioni di giovani e donne nel corso del 2021. Vediamo nel dettaglio quando i datori di lavoro possono richiedere l'agevolazione per l'assunzione di personale femminile. Bonus assunzioni donne: quando si può richiedere? Il Bonus assunzioni donne è concesso ai datori di lavoro che ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè nato allo scopo di agevolare l'occupazione femminile in un momento così complesso per il mondo del lavoro in generale. Questa categoria di soggetti è, insieme ai giovani, quella che fatica di più a farsi largo nel mondo del lavoro e proprio per questo motivo lo Stato ha decido di concedere delle agevolazioni fiscali ai datori di lavoro tramiteper ledi giovani enel corso del 2021. Vediamo nelo quando i datori di lavoro possono richiedere l'agevolazione per l'assunzione di personale femminile.: quando si può richiedere? Ilè concesso ai datori di lavoro che ...

