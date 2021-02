Bonaccini | ' Ogni restrizione è per la tutela dei cittadini | abbiamo grande bisogno di dosi'

rep_bologna : Coronavirus, Bonaccini: 'Sarà un marzo molto difficile, pronti a ogni restrizione' [aggiornamento delle 22:30] - tersilvio : RT @rep_bologna: Coronavirus, Bonaccini: 'Sarà un marzo molto difficile, pronti a ogni restrizione' [aggiornamento delle 22:14] https://t.c… - laviniamainardi : RT @rep_bologna: Coronavirus, Bonaccini: 'Sarà un marzo molto difficile, pronti a ogni restrizione' [aggiornamento delle 22:14] https://t.c… - rep_bologna : Coronavirus, Bonaccini: 'Sarà un marzo molto difficile, pronti a ogni restrizione' [aggiornamento delle 22:14] - RenzoValentini2 : RT @65_virna: Perché ogni volta che parlano del mio non pres Bonaccini mi sale il sangue al cervello???? Il classico lupo travestito da ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Ogni

Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna, Stefano, ... Siamo pronti a prendererestrizione per tutelare le persone e far riabbassare la curva"....arestrizione per tutelare le persone e far riabbassare la curva che sta risalendo in maniera molto pesante e poi per avere primavera e estate che possa andare in maniera migliore'., ...E quindi saremo pronti a ogni restrizione per tutelare le persone e far riabbassare ... lavoratori e imprese che rischiano di andare nel dramma». Lo ha detto Stefano Bonaccini intervenendo a 'Non è la ...Zona rossa, arancione, gialla e bianca cambiano i colori delle regioni. Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le Regioni Lombardia, Piemonte, Marche, la provincia ...