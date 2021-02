Bollettino Covid Campania: 2.500 positivi, rapporto all’11,2% (Di domenica 28 febbraio 2021) +++ Covid-19, IL Bollettino ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE Campania+++ Questo il Bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.881 Sintomatici: 171 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 22.416 (di cui 4.150 antigenici) Totale positivi: 262.843 (di cui 5.539 antigenici) Totale tamponi: 2.888.348 (di cui 98.937 antigenici)? ?Deceduti: 11 (*)? Totale deceduti: 4.259 Guariti: 1.779 Totale guariti: 184.883 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) +++-19, ILORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE+++ Questo ildi oggi:del giorno: 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.881 Sintomatici: 171 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 22.416 (di cui 4.150 antigenici) Totale: 262.843 (di cui 5.539 antigenici) Totale tamponi: 2.888.348 (di cui 98.937 antigenici)? ?Deceduti: 11 (*)? Totale deceduti: 4.259 Guariti: 1.779 Totale guariti: 184.883 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva ...

