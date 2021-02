Bollettino Coronavirus di Domenica 28 Febbraio 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,79% (Di domenica 28 febbraio 2021) In data 28 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,60% (ieri +0,65%) con 2.925.265 contagiati totali, 2.405.199 dimissioni/guarigioni (+6.847) e 97.699 deceduti (+192); 422.367 infezioni in corso (+10.401). Ricoverati con sintomi +18.638 (+266); terapie intensive +15 (2.231) con 131 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 257.024 tamponi totali (ieri 323.047) di cui 152.545 molecolari (ieri 163.057) e 104.479 test rapidi (ieri 159.990) con 104.451 casi testati (ieri 110.202); 17.455 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,79% (ieri 5,85% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,71% (ieri 17,16%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.529; Emilia Romagna 2.610; Campania 2.561; Lazio 1.341; Toscana 1.068; ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +0,60% (ieri +0,65%) con 2.925.265 contagiati totali, 2.405.199 dimissioni/guarigioni (+6.847) e 97.699 deceduti (+192); 422.367 infezioni in corso (+10.401). Ricoverati con sintomi +18.638 (+266); terapie intensive +15 (2.231) con 131 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 257.024totali (ieri 323.047) di cui 152.545 molecolari (ieri 163.057) e 104.479 test rapidi (ieri 159.990) con 104.451 casi testati (ieri 110.202); 17.455(target 4.311);totali 6,79% (ieri 5,85% – target 2%);/casi testati 16,71% (ieri 17,16%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.529; Emilia Romagna 2.610; Campania 2.561; Lazio 1.341; Toscana 1.068; ...

