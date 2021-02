fisco24_info : Birmania: la polizia reprime le proteste, almeno 9 morti: Bbc, contro manifestanti pallottole vere e di gomma - giornaleradiofm : Birmania: la polizia reprime le proteste, almeno 9 morti: (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Almeno 9 persone sono rimaste ucc… - GianvitoPuglies : Birmania: quattro manifestanti assassinati dalla Polizia | La Voce News - LaPresse_news : Myanmar: protesta sfocia in violenza a Yangon, scontri tra manifestanti e polizia - francesconuccio : Birmania: ancora proteste, polizia spara proiettili gomma - Mondo - ANSA -

Secondo la Bbc le vittime sono a Dawei, Yangon e Mandalay, dove laha usato proiettili veri e di gomma e gas lacrimogeni. Lunedì la ex leader Premio Nobel per la Pace in tribunale...in, nella giornata più sanguinosa dall'inizio delle proteste contro il golpe del primo febbraio. Lo riporta la Bbc, citando fonti mediche a Yangon, Dawei e Mandalay, dove laha usato ...(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Almeno 9 persone sono rimaste uccise nella repressione delle manifestazioni in Birmania, nella giornata più sanguinosa dall’inizio delle proteste contro il golpe del primo febb ...Scontri in Birmania, continua il bagno di sangue nel Paese dopo il golpe politico di inizio mese. Si registrano altre tre vittime.