Bibbiano | Meloni | ‘ingiustizie di questa vicenda simbolo sistema marcio’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Tutti i minori di Bibbiano coinvolti nell'inchiesta "Angeli e Demoni" sono tornati a casa dalle loro famiglie. Le ingiustizie di tutta questa vicenda sono il simbolo di un sistema marcio che Fratelli d'Italia ha denunciato ad ogni occasione. Felici per il lieto fine, continuiamo a chiedere a gran voce l'avvio dei lavori della Commissione d'Inchiesta su case famiglia e affidi. Non possiamo permettere si verifichino più tali mostruosità e saremo sempre in prima linea per difendere i più piccoli e fragili". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

