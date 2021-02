Biathlon | Mondiali Junior 2021 | la 15 km individuale maschile è del teutonico Philipp Lipowitz Settimo Iacopo Leonesio

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021) Finalmente il, dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBUCup e degli Europei Open di categoria, ha visto proseguire oggi quella che sarà l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categoriee youth, ovvero i. Ad Obertilliach, in Austria, la quarta gara della rassegna iridata è stata la 15 km, che ha premiato il, oro in 38’37?1, con 11?0 sullo sloveno Alex Cisar, argento, e 37?9 sul transalpino Emilien Claude, bronzo. In casa Italia centra la top ten(Centro Sportivo Carabinieri), 7° a 56?5, mentre è 12° David Zingerle (Centro Sportivo ...