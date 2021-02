Biathlon | Beatrice Trabucchi si tinge di bronzo nei Mondiali junior a Obertilliach | Bened vince l’individuale

(Di domenica 28 febbraio 2021) Buone notizie arrivano per i colori azzurri dai Campionati del Mondo giovanili diche si stanno tenendo sulle nevi di(Austria). Nella 12.5 km individualefemminileha conquistato la medaglia di, portando a termine una prova con un solo errore al poligono (secondo) e centrando un podio significativo per lei e la squadra italiana. Il successo è andato alla francese, classe 2000, Camilleautrice dello zero nelle quattro serie, precedendo la slovacca Henrieta Horvatova (0+1+0+0), distanziata di 1’25?4, e appuntoa 1’34?3. A completare la top-5 troviamo la svizzera Amy Baserga che ha concluso con due bersagli mancati nelle prime due serie ed è giunta all’arrivo con un 1’51” di ritardo e ...

FondoItalia : Biathlon - Mondiali Juniores: Beatrice Trabucchi è bronzo! Oro alla francese Bened -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Beatrice

OA Sport

...delitaliano, nella lista dei 15 convocati azzurri per l'evento iridato giovanile austriaco. Gaia Brunetto fa parte del quartetto femminile juniores, che vede al suo interno......delitaliano, nella lista dei 15 convocati azzurri per l'evento iridato giovanile austriaco. Gaia Brunetto fa parte del quartetto femminile juniores, che vede al suo interno...Buone notizie arrivano per i colori azzurri dai Campionati del Mondo giovanili di biathlon che si stanno tenendo sulle nevi di Obertilliach (Austria). Nella 12.5 km individuale junior femminile Beatri ...Sei valdostani sono stati convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di biathlon che scatteranno sabato 27 febbraio a Obertilliach.