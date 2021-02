Bergoglio e la morte: "Anche da Papa emerito" (Di domenica 28 febbraio 2021) Fabio Marchese Ragona Intervista-choc del Pontefice: "La mia fine sarà a Roma, non tornerò in Argentina" La rinuncia al pontificato come Benedetto XVI, un «passo indietro» o «di lato» che per Francesco rimane al momento solo un'ipotesi futura, ma che è comunque contemplata e ben presente nella sua testa. Il tema delle dimissioni del Papa torna in primo piano dopo che il quotidiano argentino La Nacion ha pubblicato un'anticipazione di un libro sulla salute dei Papi che contiene un colloquio tra Francesco e il giornalista e medico Nelson Castro. Nell'intervista che risale a due anni fa, era il febbraio 2019, il Papa ha rivelato: «Non ho paura della morte. Immagino di morire da Papa o da emerito, a Roma. Non tornerò in Argentina». Affermazioni molto chiare che confermano quanto già detto ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Fabio Marchese Ragona Intervista-choc del Pontefice: "La mia fine sarà a Roma, non tornerò in Argentina" La rinuncia al pontificato come Benedetto XVI, un «passo indietro» o «di lato» che per Francesco rimane al momento solo un'ipotesi futura, ma che è comunque contemplata e ben presente nella sua testa. Il tema delle dimissioni deltorna in primo piano dopo che il quotidiano argentino La Nacion ha pubblicato un'anticipazione di un libro sulla salute dei Papi che contiene un colloquio tra Francesco e il giornalista e medico Nelson Castro. Nell'intervista che risale a due anni fa, era il febbraio 2019, ilha rivelato: «Non ho paura della. Immagino di morire dao da, a Roma. Non tornerò in Argentina». Affermazioni molto chiare che confermano quanto già detto ...

