Benevento, D’Angelo: “Contro il Napoli fatto una buona gara difensiva” (Di domenica 28 febbraio 2021) La sconfitta netta Contro il Napoli offusca il buon campionato del Benevento che non vince ormai da 7 turni. Le Streghe con 25 punti sono tornate in zona rischio. Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi che quest’oggi ha guidato la squadra a causa della squalifica del mister, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta del Benevento Contro il Napoli. “Non sono queste le partite da vincere, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara difensiva, nel primo tempo Montipò non ha fatto praticamente nessuna parata. Anche sul primo gol subito abbiamo sbagliato un movimento non mettendo in fuorigioco ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) La sconfitta nettailoffusca il buon campionato delche non vince ormai da 7 turni. Le Streghe con 25 punti sono tornate in zona rischio. Maurizio, vice di Filippo Inzaghi che quest’oggi ha guidato la squadra a causa della squalifica del mister, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta delil. “Non sono queste le partite da vincere, sapevamo che sarebbe stata unadifficile. A mio modo di vedere abbiamouna, nel primo tempo Montipò non hapraticamente nessuna parata. Anche sul primo gol subito abbiamo sbagliato un movimento non mettendo in fuorigioco ...

Paroladeltifoso : Napoli-Benevento, D’Angelo: “Il nostro portiere non ha fatto grandi interventi. Abbiamo fatto fatica ad innescare i… - sportli26181512 : Benevento, D'Angelo: 'Montipò poco impegnato dal Napoli': Il tecnico: 'Non mi sembra che il nostro portiere abbia d… - ItaSportPress : Benevento, D'Angelo: 'Contro il Napoli fatto una buona gara difensiva' - - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. D'Angelo: 'Da ora in poi ci attendono tante finali' - infoitsport : Benevento, D'Angelo: 'Ci è mancato qualcosa in fase offensiva' -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento D’Angelo Terremoto dell’Irpinia, 40 anni fa la tragedia che causò oltre 2.500 morti Sky Tg24