(Di domenica 28 febbraio 2021) Nell?ultimo weekend ingi, a, non c?è stato solo il rave, fatto partire dai centri sociali, in Darsena - seguito da un comprensibile fiume di polemiche social...

Belen alla festa senza mascherina: follie a Milano prima del ritorno in zona arancione

E poi, una visitamostra di Spucches, durante la quale l'artista le ha anche realizzato un ritratto fotografico con la mascherina. Ma oltre a, hanno risposto all'appello degli ...Abbandona quindi gli studi per dedicarsisua passione, il mondo dello spettacolo e la moda. ... Instagram, foto In passato ha avuto una relazione con Jeremias Rodriguez , fratello die ...Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato solo il rave, fatto partire dai centri sociali, in Darsena - seguito da un comprensibile fiume di polemiche ...Belen e Borriello non si nascondono più: tutte le foto di una passione mai finita, i due si vedevano anche ai tempi di Borriello. Parola di Maurizio Sorge.