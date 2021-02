Basso Sebino e Montisola | frana | livello di attenzione ma ci si prepara all’emergenza

(Di domenica 28 febbraio 2021) Giallo, arancione, rosso. Dalla serata di sabato 27 febbraio ildeve tenere a mente i tre colori non soltanto per la pandemia, ma ora anche a causa delladel Monte Saresano in corso a Tavernola Bergamasca. Iniziata circa una settimana fa, lacontinua a preoccupare gli abitanti di Tavernola, Parzanica e Vigolo (oltre a quelli die dei comuni sulla sponda bresciana del Lago) al punto che gli abitanti temono “un’imminente tragedia”. Si parla di un volume di quasi 2 milioni di metri cubi di roccia e terra. COS’É SUCCESSO I movimenti anomali hanno prodotto evidenti crepe nell’asfalto, nell’ordine di diversi centimetri, e sono avvenuti nell’ordine di circa 8-9 millimetri al giorno per due giorni (a fronte dei 2 millimetri al mese fino alla scorsa settimana). Per questo le ...

silvio_grande : Ecco il mio medico di base intento a vaccinare controllato dall' impavido Bertolaso, ieri in visita ai centri vacci… - zazoomblog : Piazze vuote lungolago deserto controlli: il basso Sebino “arancione” si rassegna - #Piazze #vuote #lungolago… - AmoBergamo : #Bergamo Vaccinazioni anti-Covid, da giovedì priorità ai Comuni del Sebino: ecco cosa cambia - adamussishelby : Il Basso Sebino è stata una delle zone più colpite nella prima ondata di Marzo, gli anziani del mio paese sono stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Basso Sebino

BergamoNews.it

Altri due volontari delsaliranno con un'ambulanza sulla quale saranno effettuate le somministrazioni (che saranno eseguite a casa di chi è impossibilitato a muoversi). Il Comune ha già ...Dipenderà da quanto personale si riuscirà a reclutare, ma Bombana è ottimista: "Stiamo raccogliendo molte adesioni dai medici di base dalla Val Calepio e dale anche da medici ...La prima giornata di somministrazione anche per i residenti nei Comuni sotto osservazione al confine bresciano-bergamasco. Non manca la diffidenza ...Tutti gli scenari per far fronte al cedimento: a rischio un milione e mezzo di metri cubi di terra e roccia. Si raccolgono dati per le simulazioni in caso di caduta: i cittadini di Montisola preoccupa ...